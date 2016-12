Feuer-Attacke in Berlin: Sieben Tatverdächtige

Die Polizei wirft sieben Verdächtigen versuchten Mord vor - © APA (dpa)

Nach einer Feuer-Attacke auf einen schlafenden Obdachlosen in einem Berliner U-Bahnhof fahndet die Polizei nach sieben jungen Männern. Die Berliner Polizei veröffentlichte am Montag Bilder der Tatverdächtigen, die den Obdachlosen in der Nacht zum Christtag angezündet haben sollen. Das Opfer war durch das schnelle Eingreifen von Passanten unverletzt geblieben.