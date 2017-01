Fettner in Bischofshofen Zweiter der Qualifikation

Starke Quali von Manuel Feller - © APA (dpa)

Manuel Fettner hat am Donnerstag mit einem Flug auf 141,5 Meter in der Qualifikation für das Finale der Vierschanzen-Tournee in Bischofshofen den zweiten Rang belegt. Besser war bei erneut wechselnden Windverhältnissen nur Andreas Wellinger. Der Deutsche steigerte den zwölf Jahre als Schanzenrekord von Daiki Ito um eineinhalb auf 144,5 Meter.