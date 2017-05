Fete Imperiale steigt Ende Juni in Spanischen Hofreitschule

Die Feierlichkeit geht unter Gürtler in die achte Runde - © APA (Archiv)

Austria-Fans werden sich schwertun: Die Fete Imperiale verpasst sich dieses Jahr ein grün-weißes Outfit. Mit Rapid hat das aber nichts zu tun. Vielmehr werden Pflanzen-, Baum- und Blumenmotive dem Sommerball in der Spanischen Hofreitschule in Wien einen neuen optischen Rahmen geben, wie am Mittwochnachmittag in einem Pressegespräch angekündigt wurde. Das Event findet heuer am 23. Juni statt.