Festzelt im Innviertel eingestürzt – Zwei Menschen tot

Zwei Tote und dutzende Verletzte waren zu beklagen - © APA (Manfred Fesl)

Durch einen schweren Sturm ist ein Festzelt in St. Johann am Walde (Bez. Braunau am Inn) in der Nacht auf Samstag eingestürzt. Dabei starben zwei Menschen, teilte die Rettungsleitstelle Innviertel der APA mit. Bei dem Unglück in Oberösterreich gab es zudem zehn Schwerverletzte.