Festtag an der Volksschule Rheindorf

Lehrpersonen und Schüler öffneten am 24. November die Türen ihrer neugestalteten Schule.

Lustenau. Einen Einblick, wie Kinder und ihre Lehrpersonen nach der Schulerweiterung ihren Unterricht gestalten und erleben, konnten sich Interessierte beim Tag der offenen Tür an der Volksschule Rheindorf machen. Der Einzug in helle, offene Räume bietet neue Möglichkeiten für individuelles Lernen, für Bewegung und Kreativität. So fand das kreative Schaffen zur Vorbereitung der Schulpräsentation zum Großteil in der letzten Woche im vergangenen Schuljahr seinen Höhepunkt. Nachdem das Schulgebäude mitten in der Bauphase steckte, wurde der Unterricht nach außen verlegt, um Ideen und Eindrücke zu sammeln. Dabei stand unter anderem der Besuch im Landesmuseum und im Kunsthaus Bregenz auf dem Stundenplan, wie auch in der inatura und der Bücherei in Dornbirn. Beim Besuch des Bauernhofs der Familie Nußbaumer in Lustenau entstanden Filzarbeiten, die als Wandschmuck Beachtung fanden. Die Bibliothek, das Herzstück des Hauses, verwandelte sich in eine Kunstgalerie mit Bildern nach Paul Klee. Viele Handabrücke der Kinder auf Papier ergaben ein eigenes Kunstgebilde. Daneben verkauften Schüler biologische Seifen, die von der 4a-Klasse selbst kreiert wurden. Mit dem Erlös aus dem Verkauf wird ein Teil der Kosten für die Lehrausgänge abgedeckt. „Heute ist der Tag der Kinder, heute ist der Tag der Eltern“, ließ der Schuldirektor zur Begrüßung verlauten. Den Auftakt machte der „Regenbogenfisch“. Bei der Aufführung in farbenprächtigen Kostümen spendeten die Eltern ihren Schützlingen viel Applaus. Spannend wurde es gleich darauf, als es hieß: „Otto Hofer liest“ in der Bücherei. Auch für den Ansturm auf Kaffee und Kuchen war der Elternverein der Schule bestens vorbereitet.