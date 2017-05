Feststimmung beim Hella DSV

Dornbirn. Der grüne Rasen auf dem Hella-Platz steht in den nächsten Wochen nicht nur ganz im Zeichen von Fußball und möglichem Aufstieg in die Regionalliga, auch musikalisch landet der Haselstauder Fußballverein in Kürze wieder garantiert einige Volltreffer. Die alljährlichen Musikveranstaltungen auf dem Sportplatz in Haselstauden genießen längst Kultstatus. So lockt am 18. Juni 2017 das große „Sommerfest der Volksmusik“ Musikfans in den vierten Bezirk und am 23. Juni 2017 wird auf der Hella-Bühne beim Open-Air so richtig gerockt.

Stelldichein der Superstars

Das motivierte Organisationsteam rund um Ivo Winsauer hat auch 2017 keine Arbeit und Mühen gescheut und so ist es ihnen gelungen, zahlreiche Hochkaräter der Volksmusik nach Haselstauden zu bringen. Neben den Geschwistern Niederbacher geben sich Petra Frey, die Partyjäger und auch Zillertal Power die Ehre. „Die Besucher dürfen sich auf schneidige Polkas, traditionelle Boarische, traumhafte Walzer, volkstümliche Schlager bis hin zu aktuellen deutschen Hits freuen und der Hella Dornbirner SV auf eine super Stimmung mit zahlreichen musikalischen Leckerbissen“, so Hella-Präsident Herbert Lenz.

Großes Hella DSV Open Air

Nur fünf Tage später wird das Fußballfeld dann zur ultimativen Rockbühne umfunktioniert.

Neben den Partykrachern von „Roadwork“ werden heuer erstmals „The Monroes“ die Stimmung in Haselstauden zum Kochen bringen. „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Roadwork wieder echte Stimmungsmacher für unser Open Air gewinnen konnten und bei den Monroes wissen wir ja, dass gefeiert wird bis sich die Balken biegen!“, Herbert Lenz in Vorfreude.

Eines dürfte also klar sein: „In Sachen Party ist der Hella DSV 2017 auf jeden Fall Meister!“

Veranstaltungstipp:

Sommerfest der Volksmusik

Sportplatz Dornbirn Haselstauden

Sonntag, 18. Juni 2017, Beginn 11.00 Uhr

Sportplatz Dornbirn – Haselstauden

Vorverkauf 13 Euro (bei allen Raiffeisenbanken, Sparkassen und bei ländleTICKET)

Eintritt: 15 Euro

Hella DSV Open Air

Sportplatz Dornbirn Haselstauden

Freitag, 23. Juni 2017, ab 19 Uhr

Vorverkauf 15 Euro (bei allen Raiffeisenbanken und bei ländleTICKET)

Abendkassa 17 Euro

Die Veranstaltungen finden bei jeder Witterung statt (überdacht).