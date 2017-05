Festspielhaus St. PÃ¶lten feiert am 9. Juni 20-Jahr-JubilÃ¤um

Anschließend soll bis in die Nachtstunden gefeiert werden. Angekündigt werden DJ The Scumfrog (Jesse Houk) und der Cellist Jeffrey Zeigler, von 2005 bis 2013 Mitglied des Kronos Quartet. Der Eintritt ist frei. Hauptpreis eines Gewinnspiels ist eine viertägige Reise in die Kunstgärten von Marrakesch.

Im Festspielhaus geht um 19.30 Uhr “Le Sacre du printemps / HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS” von Marie Chouinard in Szene. Die designierte Direktorin der Tanz-Biennale Venedig gilt laut Aussendung des Festspielhauses als wichtigste Repräsentantin der zeitgenössischen kanadischen Tanzszene. Für ihre “Sacre”-Interpretation taucht sie elf tanzende Kreaturen in einen geheimnisvollen Scheinwerferkegel und damit in ein Bad aus spiritueller Intimität, Lust und Fruchtbarkeit. Es gehe der Choreografin um die Entfaltung des Moments. Fokussiert auf den Moment sei auch die Strawinski-Partitur, die vom Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung von Garrett Keast live interpretiert wird.

Der zweite Teil des Abends ist inspiriert von Henri Michaux’ Buch “Mouvements”. Bereits 1980 habe Marie Chouinard begonnen, die oft kryptischen Zeichnungen des belgischen Surrealisten, sein 15-seitiges Gedicht und sogar das Nachwort “Wort für Wort” in Tanz zu übersetzen. Die hypnotisierende Bühnenperformance wurde 2011 bei ImPulsTanz uraufgeführt. Eine Einführung in den Tanzabend ist um 18.30 Uhr auf dem Vorplatz des Festspielhauses angesetzt.

Zur Installation wurde erläutert, dass David Michalek durch seine Frau Wendy Whelan, zuletzt langjährige Solotänzerin des New York City Ballet, zu seiner Begeisterung der Kunstform Tanz fand und die Idee einer zur Bewegung findenden Tanz-Fotografie entwickelte. “Slow Dancing” wurde nach der Premiere 2007 im New Yorker Lincoln-Centre bereits am Trafalgar Square in London, bei der Biennale in Venedig, in Berlin, Amsterdam und München gezeigt. Projiziert werden unter anderem Porträts von Sidi Larbi Cherkaoui, Marie Chouinard, William Forsythe und Lemi Ponifasio.

Am 1. März 1997 ist das Gebäude des Grazer Architekten Klaus Kada eröffnet worden und dient seitdem als Bühne für Konzerte und Tanzproduktionen von klassischen bis zu experimentellen Formen. Als Intendanten fungierten Dieter Rexroth (1995/1996), Mimi Wunderer (1997-2002), Michael Birkmeyer (2002-2009) und Joachim Schloemer. Seit 2013 leitet Brigitte Fürle die künstlerischen Geschicke des Festspielhauses.

(APA)