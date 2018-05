Festspiele Erl: Blümel sieht keine Notwendigkeit für KV

Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) sieht bei den Tiroler Festspielen Erl keine Notwendigkeit für einen Kollektivvertrag. Diese seien "von Größe und Umfang her" nicht mit Bregenz und Salzburg vergleichbar, die einem Festspiel-Kollektivvertrag unterliegen, führte Blümel in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ aus, die u.a. nach Vorwürfen des Lohn- und Sozialdumpings erfolgt war.

Eine eigene Beratungsstelle für Missbrauchsopfer aus der Kreativbranche wie in Deutschland gebe es hierzulande nicht, so Blümel in der Beantwortung. Allerdings könne in derartigen Fällen die Bundesgleichbehandlungskommission zurate gezogen werden.