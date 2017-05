Festnahmen und Sprengsatzfund nach Manchester-Anschlag

Einem Bericht der Zeitung “Independent” zufolge wurden bei Durchsuchungen Sprengsätze gefunden, die möglicherweise für künftige Attentate genutzt werden sollten. Unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete die Zeitung im Voraus aus der Donnerstagsausgabe, eine Bombe sei kontrolliert gesprengt worden. Die Sicherheitskräfte seien besorgt, dass ein Netzwerk für künftige Attentate weitere Sprengsätze produziert haben könnte.

In Libyen wurde der Vater des mutmaßlichen Attentäters, Ramadan Abedi festgenommen. Dieser stehe im Verdacht, Beziehungen zum IS und einen Anschlag in der libyschen Hauptstadt geplant zu haben. Ramadan Abedi hat nach eigener Darstellung keine Hinweise darauf gehabt, dass Salman Abedi einen Anschlag begehen würde. In einem am Mittwoch in der libyschen Hauptstadt Tripolis geführten Interview mit Reuters sagte er, er habe seinen Sohn zuletzt etwa vor fünf Tagen telefonisch gesprochen. “Alles war normal.” Salman habe der Familie gesagt, er gehe auf eine Pilgerreise nach Mekka. Abedi sagte, er sei sich sicher, dass sein Sohn kein Mitglied der Extremisten-Miliz Islamischer Staat gewesen sei. “Salman gehört keiner Organisation an.” Die Familie sei “ein bisschen durcheinander, weil Salman nicht diese Ideologie hat, er glaubt nicht an so etwas”. Ramadan Abedi betonte: “Wir verurteilen diese terroristischen Taten auf Zivilisten, unschuldige Menschen.”

In Tripolis wurde neben dem Vater nach Angaben der dortigen Antiterror-Einheit auch ein weiterer Bruder Abedis festgenommen. Er war nach Angaben der Spezialkräfte mit den Einzelheiten des Anschlags vertraut gewesen und habe eingeräumt zur Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) zu gehören. Der Mann habe ausgesagt, während der Vorbereitungen in Großbritannien gewesen zu sein. Er sei Mitte April ausgereist, danach aber mit seinem Bruder in Manchester in ständigem Kontakt gewesen.

Die Extremistenmiliz Islamischer Staat hat das Attentat für sich reklamiert. Die britische Innenministerin Amber Rudd bezeichnete es als wahrscheinlich, dass der 22-jährige mutmaßliche Täter nicht allein gehandelt habe. Der BBC sagte sie, Abedi sei den Behörden bekannt gewesen. Der französische Innenminister Gerard Collomb sprach von “belegbaren” Verbindungen Abedis zum IS.

In Großbritannien wurde erstmals seit zehn Jahren die höchste Terror-Warnstufe ausgerufen. Dies bedeutet, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte. Zum Schutz von Großveranstaltungen und öffentlichen Plätzen werden nun auch Soldaten eingesetzt. 20 Schwerverletzte des Attentats, bei dem 22 Menschen getötet worden waren, schwebten am Mittwoch noch in Lebensgefahr.

Abedi hatte sich den Ermittlern zufolge in die Luft gesprengt, als zahlreiche Zuschauer aus einem Popkonzert kamen. Unter den Toten sind viele Jugendliche und Kinder. Der Chef der Gesundheitsbehörde des Großraums Manchester, Jon Rouse, sagte, insgesamt würden noch 64 Verletzte behandelt. Hinweise auf deutsche Opfer gibt es nach Angaben der Bundesregierung nicht.

