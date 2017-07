Festnahmen in Berlin nach Raub von 100-Kilogramm-Goldmünze

Zur Zahl der Festgenommenen wollte er zunächst keine Angaben machen. Zum Verbleib der Goldmünze gebe es “noch keine entscheidenden Erkenntnisse”. Die Diebe waren am 27. März in das Bode-Museum eingebrochen. Die kanadische Goldmünze namens “Big Maple Leaf” gehört zur Sammlung des Münzkabinetts und hat einen Nennwert von einer Million in kanadischen Dollar (rund 675.000 Euro). Der Materialwert des Golds soll um ein Vielfaches höher liegen. Laut Polizei ist noch unklar, ob die Münze noch als Ganzes besteht oder von den Dieben in Einzelteile zerlegt wurde.

Anfang Juli hatte die Polizei Aufnahmen von Überwachungskameras veröffentlicht, welche drei schwarz gekleidete Menschen mit verhüllten Gesichtern am S-Bahnhof Hackescher Markt in der Nähe des Museums zeigten. Dem Polizeisprecher zufolge ist davon auszugehen, dass es sich bei den am Mittwoch Festgenommenen um die Verdächtigen auf den Bildern der Überwachungskameras handelt.

(APA/ag.)