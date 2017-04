Festnahmen im Zusammenhang mit Supermarkt-Anschlag in Paris

2015 fand hier ein Geiseldrama statt - © APA (AFP)

Französische Ermittler haben im Zusammenhang mit dem islamistischen Anschlag auf einen koscheren Supermarkt in Paris im Jänner 2015 zehn Personen in Polizeigewahrsam genommen. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch aus Pariser Ermittlerkreisen bestätigt.