Festnahme wegen Mordverdachts in Salzburger Vermisstenfall

Hinweise auf Gewaltverbrechen liegen vor - © APA (Symbolbild)

Im Fall des seit Juli 2016 abgängigen Salzburgers Roland Krenn könnte es nun eine spektakuläre Wende geben. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, ist am 26. April ein 23-jähriger Mann aus dem Flachgau festgenommen worden. Der Verdächtige sitzt derzeit wegen Mordverdachts in der Justizanstalt Puch-Urstein in U-Haft. Er war der letzte, der nachweislich Kontakt zum 64-jährigen Vermissten hatte.