Festnahme nach versuchter Vergewaltigung in Klagenfurt

Ein 19-Jähriger hat Samstagfrüh in Klagenfurt versucht, eine 23 Jahre alte Frau in einem Lokal zu vergewaltigen. Der mutmaßliche Täter konnte vorerst flüchten. Nachdem er wenig später einer 22-Jährigen die Geldbörse entwendet und die Besitzerin attackiert hatte, klickten im Zuge einer eingeleiteten Fahndung die Handschellen, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag.