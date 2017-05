Festnahme nach Terroranschlag auf den Champs-Elysees

Xavier Jugele starb im Dienst - © APA (AFP/Archiv)

Fast vier Wochen nach dem blutigen Terroranschlag auf der Pariser Prachtstraße Champs-Elysees hat die französische Polizei einen Verdächtigen festgenommen und in Gewahrsam genommen. Die Ermittler wollten wissen, wie der Angreifer an seine Waffe gekommen sei, bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Paris.