Festnahme in Bregenz nach Diebstahl in Au

Ein Mann, der am Mittwochvormittag ein Handy in Au klaute, konnte kurze Zeit später in Bregenz festgenommen werden.

Um 11:15 Uhr begab sich ein 18-jähriger Mann aus Deutschland zu einem Haus in Au. Dort stahl er ein Mobiltelefon, das im Eingangsbereich abgelegt worden war. Als er vom Haus wegging, wurde er von der Hausbesitzerin bemerkt und angesprochen. Nach der Anzeigeerstattung und der Sichtung von Aufnahmen einer privaten Überwachungskamera konnte der Mann von einer Polizeistreife in Bregenz, gegen 14.00 Uhr, im Zuge der Fahndung angehalten werden. Der Mann hatte das gestohlene Telefon bei sich und war geständig. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Einhebung einer Sicherheitsleistung auf freiem Fuß angezeigt.