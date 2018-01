Festliches Neujahrskonzert der BORG Werkstatt

Die BORG Werkstatt unter der Leitung von Obmann Jose Oberhauser lud am Sonntag, dem 7. Jänner zum traditionellen Neujahrskonzert in die Aula des BORG Götzis.

Götzis Direktor Thomas Rothmund hieß die Freunde und Gönner der BORG Werkstatt herzlich willkommen zum Konzert im neuen Jahr. Die Eröffnung des Konzertes erfolgte durch Michael Oberhauser. Er führte gekonnt, kompetent und witzig durch das Programm. In seinen Eröffnungsworten nahm Oberhauser Bezug auf das diesjährige Motto „Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst“ (Mahatma Gandhi) und betonte den Stellenwert des Neujahrskonzertes für den Verein. Im ersten Teil des Konzertes unterhielt das „Ton Art BORG Cellisten Quartett“ auf klassische Weise. Im Anschluss daran erntete die Gruppe „BB & The Kings“ großen Applaus.

Spenden für die Patenkinder in Indien und in Rumänien

An Marlies Küng Rüdisser und die Patenkinder in Indien wurden dieses Jahr 5000 Euro übergeben. Küng Rüdisser sprach über die Anliegen, Sorgen und Entwicklungen ihres Projektes „Samadschna“. Für das Haus Sf. Josif und die „Farm der Kinder“ wurden im Rahmen des Neujahrskonzertes an Pater Markus Inama und die Concordia Sozialprojekte 6000 Euro gespendet. Robert Schumacher und Walter Schlotter vom Liechtensteinischen Panflötenchor bekamen das Buch mit dem Titel „Die zweite Meile“ von Pater Georg Sporschill als kleines Dankeschön für das vierte Advents-Benefizkonzert am 16. Dezember in der Götzner Pfarrkirche.