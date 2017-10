Festliche Orgel- und Trompetenmusik

Orgelkompositionen von Jakob Froberger, an dessen 350. Todestag heuer gedacht wird, sowie Werke von Johann Pachelbel und Johannes Brahms stehen am Programm. Außerdem wird die Uraufführung des Orgelwerkes EXITUS, die jüngste Komposition des Vorarlberger Ausnahmekomponisten Gerold Amanns, der in wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag feiern kann, zu hören sein.

Im Rahmen dieses Bludescher Orgelkonzertes werden auch die jungen Trompeter Gabriel Maria Morre und Thomas Vötterl Werke von Laurentius von Schnifis, Viviani, Baton, Manfredini und Francaix interpretieren.

Beide Instrumentalisten zeichnen sich durch eine rege Konzerttätigkeit in verschiedenen Ensemblebesetzungen aus. Die historische Orgel der St. Jakobskirche wird Bruno Oberhammer, der verdiente Leiter der Bludescher Orgelkonzerte, zum Klingen bringen.