Festival Retz startet am 6. Juli mit “Judas”-Uraufführung

Bei der Programmpräsentation am Donnerstag in Wien kündigte Intendant Alexander Löffler die Neukomposition als “ganz besonderes Ereignis” mit hochkarätiger Besetzung an. Thematisch sei die Wahl auf den in der Kirchengeschichte als Verräter Jesu dargestellten Judas Ischariot gefallen. Die musikalische Leitung liegt in den bewährten Händen von Andreas Schüller, Regie führt erneut Monika Steiner.

Ehrenfellner, der auch das Libretto verfasst hat, verwob nach seinen Angaben Mythen über Judas und Figuren aus der Geschichte mit der Frage, was Judas im von den Römern besetzten Jerusalem antrieb, eine Revolution anzuzünden. “Ich bin natürlich bewusst provokant”, meinte er. Seine Geschichte sei auch eine der “Frauenpower”, verwies er auf die zentralen Frauenrollen der Cyborea (Ursula Langmayr) und Claudia Procula (Sandra Trattnigg). Die Titelpartie singt Günter Haumer, jene des Gestas und Pontius Pilatus Stephen Chaundy. Als “Neuentdeckungen” dabei sind laut Löffler der Dresdner Kirchenmusiker Meinhardt Möbius und der slowenische Bariton Domen Krizaj (als Jesus).

An sechs Abenden steht die Kirchenoper am Programm. Zu seiner Komposition erklärte Ehrenfellner, Musik müsse “einfach Wirkung haben” und in Herz und Glieder fahren.

Beim Musikfestival Znojmo hat Jiri Ludvík mit “Historia Christi” von Heinrich Schütz ein szenisches Oratorium des Frühbarock programmiert (22. Juli), weiters “Passacaglia” mit Werken von Johann Sebastian Bach und Ignaz Franz Biber (15. Juli), und am 8. Juli gibt es in Oberretzbach ein “Konzert am Hl. Stein”. Löffler berichtete von über 50 Veranstaltungen, mit denen der Grenzraum bespielt wird. In grenzüberschreitender Partnerschaft mit dem Concentus Moraviae bildet erstmalig eine “Ouverture sprituelle” zu Pfingsten (3. bis 5. Juni) den Auftakt zum Festival Retz.

Im Rahmen der Literaturschiene erwarten die Besucher u.a. “Geschichten von der Bibel” mit Michael Köhlmeier am 7. Juli, tags darauf liest Bernhard Schir aus “Judas”, einem Roman von Amos Oz, sowie am 15. Juli Franzobel aus “Das Floß der Medusa”. Eine Reihe weiterer Konzerte runden das Programm ab. Erstmals gibt es heuer auch einen eigenen Festivalwein (in weiß und rot).

(APA)