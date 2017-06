Festgenommener plante Messerattacke auf Mallorca

Der Mann war am Mittwoch auf Mallorca neben drei weiteren mutmaßlichen Angehörigen der Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) festgenommen worden. Bei der europaweiten Aktion waren auch in Dortmund sowie im britischen Birmingham jeweils ein mutmaßlicher radikaler Islamist in Polizeigewahrsam genommen worden.

Die vier Männer, die nach rund zweijährigen Ermittlungen in drei verschiedenen Gemeinden Mallorcas festgenommen worden waren, wurden am Freitag dem Richter in Madrid vorgeführt. Dieser ordnete nach der Anhörung für alle vier Untersuchungshaft an.

Bei den Verdächtigen sei unter anderem den Jihad verherrlichendes Videomaterial sichergestellt worden, heißt es in dem Beschluss. Einer der Männer habe versucht, auch Kinder für den IS anzuwerben.

Nach Angaben des Madrider Innenministeriums wurden seit Anfang 2015 in Spanien 223 mutmaßliche Islamisten festgenommen.

