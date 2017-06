Festakt zum 400. Jahrestag der Emser Schutzbriefes

den Festvortrag hält Dan Diner (Tel Aviv), anschließend folgt ein Konzert mit jüdischer Musik des Barock.

Prof. Dr. Dr. h.c. Dan Diner (Tel Aviv/Berlin) spricht zum Thema „Von der Vormoderne in die Moderne: Das jüdische Hohenems – zum Beispiel“. Jüdisches Leben entwickelte sich in Hohenems, wo jüdisches Leben an der Schwelle zur Neuzeit begann, an einem Schnittpunkt europäischer Räume, zwischen Norden und Süden, Westen und Osten. Während sich Adelsherrschaften und Reiche zu Nationen wandelten, überschritten die europäischen Juden – manchmal freiwillig und oftmals erzwungen – alle nationalen und kulturellen Grenzen und suchten zugleich einen Ort des Bleibens. Hohenems war ein solcher Ort, in der Mitte und an der Peripherie Europas zugleich. In der Geschichte der Hohenemser Juden erscheint die Geschichte Europas wie unter einem Brennglas.

Dan Diner lehrte zuletzt Moderne Europäische Geschichte an den Universitäten in Jerusalem und Leipzig. Er leitete das Institut für Deutsche Geschichte an der Universität Tel Aviv und das Simon-Dubnow-Institut in Leipzig. Dan Diner ist u.a. der Herausgeber der Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur und Autor zahlreicher Standardwerke zur europäischen, nahöstlichen und jüdischen Geschichte.

Das Jüdische Museum hat aus Anlass des 400. Jahrestags des Hohenemser Schutzbriefes ein ganz besonderes Medienprojekt realisiert. Am 1. Juli 2017 erscheint die Zeitung “alte freiheiten von ems”, mit Nachrichten, spannenden Berichten und bewegenden Reportagen aus 400 Jahren jüdischer Geschichte. In Großauflage produziert, wird diese Zeitung überall im Land aufliegen, an alle Hohenemser Haushalte verteilt, an die Abonnenten der Schweizer jüdischen Wochenzeitschrift tachles ausgeliefert und natürlich auch beim Museum zu beziehen sein.