Fest feiern…

Naja, Geld wünscht sich ja eigentlich jeder zum Geburtstag… aber das die geschenkte Summe dann für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt wird, ist nicht alltäglich.. Geschehen beim Hörbranzer Unikat Helmut „Slupi“ Erath. Er lud am 27.05.2017, einem traumhaften Sommerabend, zu seinem 60er zahlreiche Verwandte, Bekannte und Freunde im Dresscode „Dirndl & Lederhosen“ in den malerischen Innenhof der Firma Prinz. Dort wurden die Gäste mit leckeren Speisen und Getränken kulinarisch verwöhnt, musikalisch sorgten Slupi´s Powerband und das Wälder Echo für beste Stimmung. Zu später Stunde konnten ein großen Kuchenbuffet sowie Wurst, Schinken und Käse genossen werden. Natürlich standen auch die bekannten Prinz-Spirituosen, die von der Familie Prinz selbst ausgeschenkt und erklärt wurden, zur Verkostung bereit. Show- und Musikeinlagen sorgten dafür, dass die Zeit im festlich dekorierten Innenhof fast zu schnell verging. Und um Mitternacht konnte noch mit der Tochter von „Slupi“ auf deren Geburtstag angestoßen werden.

Schon auf der Einladung wurde hingewiesen „Damit das Geschenke suchen nicht wird zur Qual, ist Geld die allerbeste Wahl!“ und so konnte sich das Geburtstagskind über viele Kuverts und Karten freuen. Denn trotz dem wunderbaren Fest und der ausgelassenen Stimmung denkt Helmut „Slupi“ auch an solche, denen das Schicksal mach große Hürde in den Weg legt. Mit dem Hinweis wie gut es uns allen doch geht und das wir eigentlich alles haben was wir brauchen stellt er den Erlös einem guten Zweck im Leiblachtal zur Verfügung. Vielen Dank an Helmut, an die vielen Gäste und alle die das Fest unterstützt haben!!