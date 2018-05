"Fest der Freude" in Wien mit Absage an Antisemitismus

Trotz ungünstiger Wetterbedingungen ist Dienstagabend zum mittlerweile sechsten Mal das "Fest der Freude" anlässlich des Kriegsendes 1945 gefeiert worden. Herzstück der Veranstaltung auf dem Wiener Heldenplatz war ein Konzert der Wiener Symphoniker. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte zuvor jeglicher Form des Antisemitismus eine Absage erteilt und zum "Reichen der Hände" aufgerufen.

“Am 8. Mai 1945 hat die Deutsche Wehrmacht bedingungslos kapituliert”, erinnerte Sobotka an den Anlass für das Fest, das jährlich an diesem Tag stattfindet. Die “Freude” sei aber nicht ungeteilt angesichts der Opfer des Nationalsozialismus und jener, für die die Hilfe zu spät kam. “Befreit wurde auch dieses Österreich und diejenigen, die an dieses Österreich immer geglaubt haben”, sagte Sobotka in seiner eindrücklichen Rede.