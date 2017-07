Ferrero an Kauf von Nestles US-Süßwarensparte interessiert

Der Markenwert der Nestle-Sparte liegt bei 2,6 Mrd. - © APA (AFP)

Nutella-Hersteller Ferrero will in den USA wachsen. Medien zufolge ist der italienische Konzern an der Übernahme von Nestles Süßwarensparte in den USA interessiert, von der sich der Schweizer Konzern trennen will. Der Wert der Nestle-Sparte, zu der Marken wie Butterfinger und BabyRuth gehören, liegt bei 2,6 Mrd. Euro.