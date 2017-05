Ferrari zerstÃ¶rt – Ã–sterreicherin auf Ibiza festgenommen

Das Auto war mit der rechten vorderen Flanke in einem Kreisverkehr bei Eivissa gegen den Lastwagen geprallt. Die 25-Jährige und ihr Kompagnon hatten einen Sicherheitsmann bei dem Wrack zurückgelassen und sich in ein Gesundheitszentrum begeben. Als die Österreicherin die Insel in einem Privatflugzeug verlassen wollte, wurde sie vorübergehend festgenommen. Unter Auflagen wurde sie später wieder freigelassen, sie muss sich aber dem Gericht zur Verfügung halten.

(APA)