Ferrari-Star Vettel schied in Japan früh aus

WM-Anwärter Sebastian Vettel hat seine Hoffnungen beim Formel-1-Grand-Prix von Japan in Suzuka früh begraben müssen. Wegen eines technischen Problems, das ihn daran hinderte, das Tempo der Konkurrenten mitzugehen, wurde der Deutsche am Sonntag in der fünften Runde an die Box gerufen, wo sein Ferrari abgestellt wurde. Vettel konnte somit auf WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton keine Punkte aufholen.