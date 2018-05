Ferrari muss nachlegen - Vettel als Antreiber

Nach der ernüchternd-deutlichen Niederlage gegen den neuen Rekordmann Lewis Hamilton verlor Sebastian Vettel nicht viel Zeit und schaltete in den Antreiber-Modus. Auch Vettel spürt, dass Hamilton und Mercedes auf dem Weg zurück zu alter Weltmeister-Stärke sind.

“Ich habe viele Male gesagt, dass dieses Team stark ist und viel Potenzial hat. Wir müssen aber auch sicherstellen, dass wir die Probleme ansprechen, die wir haben, und dass wir zusammen in die richtige Richtung arbeiten”, forderte der 30-jährige Star-Pilot von Ferrari. Zu langsam, zu unzuverlässig, zu problematisch sei der Umgang mit den neuen Formel-1-Reifen. Vettels Analyse fiel ebenso schonungslos aus wie in der Heimat der “Scuderia”: “Ein bleiches Rot, ja sogar blutleer”, schrieb “La Repubblica”.

Gegen einen Hamilton in Titelform hatte Vettel keine Chance oder wie Spaniens Sportblatt “Marca” schrieb: “Lewis Hamilton zermalmt alle anderen.” Der Brite fuhr zum 30. Mal in Folge in die Punkte und baute seinen Rekord damit weiter aus. Er feierte seinen 41. Sieg von der Pole aus und brach damit einen weiteren Rekord von Michael Schumacher (40). Es sei fast wie sein erster Sieg, meinte Hamilton überglücklich – und stolz. “Ich werde schlafen wie ein Baby”, sagte der 33-Jährige nach dem 64. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere.