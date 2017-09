Ferrari stellte zum 70. Geburtstag das Cabrio Portofino vor - © APA (dpa)

Ferrari denkt an den Bau eines SUV. Dabei könnte es sich um ein Hybrid-Fahrzeug handeln, teilte Ferrari am Rande der Automesse IAA in Frankfurt laut der Mailänder Wirtschaftszeitung “Sole 24 Ore” am Mittwoch mit. Bisher sei jedoch noch kein Plan für das neue Fahrzeug entworfen worden.