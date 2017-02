Ferrari aus Liechtenstein wird zum Internet-Hit

“Supercars in Zürich Vol. 66” heißt das Video auf YouTube, das derzeit gerade in den Sozialen Netzwerken durch die Decke geht. In dem Video ist auch ein Ferrari 458 Italia mit Liechtensteiner Kennzeichen zu sehen.

Der Ferrari-Besitzer aus Liechtenstein scheint ein Faible für "Batman" zu haben. Sein Ferrari 458 Italia ist mattschwarz, hat goldige Felgen und die Motorhaube – unter der mindestens 570 PS schlummern – ziert ein von Batman inspiriertes Zeichen. Der Neupreis des Ferrari 458 Italia, ohne goldene Felgen versteht sich, liegt bei mindestens 194.000 Euro. Ein Hingucker Der italienische Supersportwagen ist schon in einem anderen YouTube-Video aufgetaucht und ist absoluter Hingucker. Ein Beitrag geteilt von Patrick3331 (the Original) (@patrick3331) am 16. Apr 2016 um 12:34 Uhr