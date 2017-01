Fernsehliebling Klaus Wildbolz mit 79 Jahren verstorben

Geboren wurde Wildbolz, dessen Familie Schweizer Wurzeln besitzt, am 25. August in Wien. Nach dem Studium am Reinhardt-Seminar und ersten Engagements, kam er 1965 an das Theater in der Josefstadt. Relativ bald wandte sich der Künstler jedoch dem Fernsehen zu, wo er als Moderator der ARD-Show “Schnick-Schnack” erste Bekanntheit erlangte. Später spielte er in der Mehrzahl der großen TV-Gassenhauer wie “Schwarzwaldklinik” über “Derrick” bis zum “Traumschiff” in Gastrollen.

(APA)