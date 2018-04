Ferne Patenschaft fürs Mufflonschaf

Das Mufflonschaf Hildegard im Wildpark Feldkirch kann stolz behaupten, dass ihre Paten am weitesten weg wohnen: Dagmar und Dr. Ralf Franke kommen aus dem Nordosten Oberfrankens aus dem 484 Kilometer fernen Selb nahe der tschechischen Grenze.

FELDKIRCH Über Zuneigung aus der Ferne freut sich das Mufflonschaf Hildegard im Wildpark Feldkirch: Nicht weniger als 484 Kilometer entfernt leben nämlich die Paten Dagmar und Dr. Ralf Franke aus der Porzellanstadt Selb im Osten Oberfrankens. Da die Tochter mit ihrem Lebensgefährten seit drei Jahren in Feldkirch lebt, besuchen sie oft gemeinsam den Wildpark Feldkirch und erfreuen sich an den Spaziergängen zu den Wildtieren.

Mufflons sind die kleinste Unterart der Wildschafe und zeichnen sich durch einen weißen Sattelfleck aus. Das Männchen trägt wuchtige, auffallende runde Schnecken. Mufflons können gut riechen und haben ein erstklassiges Gehör: So können sie das Klicken einer Kamera in 50 Metern Entfernung wahrnehmen. Heute ist das Muffelwild außer in Vorarlberg in allen Bundesländern Österreich anzutreffen. HE