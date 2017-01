Fernandez verletzt zum fünften Eiskunstlauf-EM-Titel

Der Spanier war erneut eine Klasse für sich - © APA (AFP)

Javier Fernandez erreichte nur noch humpelnd das Podium der Pressekonferenz. “Mir tut einfach alles weh”, gab der Spanier am Samstag nach seinem fünften Eiskunstlauf-EM-Titel in Ostrava zu. Ein Sturz beim Versuch des vierfachen Salchows zog Schmerzen an Hüfte und Rippen nach sich.