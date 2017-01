Die Feuerwehr transportiert Löschwasser mit dem Hubschrauber zu einem brennenden Ferienhaus in der Nähe der Gschwendalpe. - © Archiv: APA/STEFAN MAYER

In der Nähe der Gschwendtalpe in Dornbirn steht ein Ferienhaus in Flammen. Weil Einsatzfahrzeuge den Brandort nicht erreichen können, versucht die Feuerwehr Löschwasser per Hubschrauber zu transportieren.