Ferien. Spaß. Abenteuer.

Der Sommer wird bunt und lustig! Die Ferienbetreuung der Caritas bietet viel Spaß und Abenteuer für Kinder im schulpflichtigen Alter von sechs bis 15 Jahren mit heilpädagogischem Förderbedarf.

Neun Wochen Sommerferien – was für die einen Schulkinder eine Verschnaufpause nach langen und intensiven Schulwochen ist, ist für die anderen eine Zeit, die es mit Aktivitäten zu füllen gilt. Darum bietet die Caritas Vorarlberg auch heuer wieder die beliebten Ferienerlebniswochen für schulpflichtige Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf an, die bereits in den vergangenen Jahren bei den Kids für viel Begeisterung gesorgt haben. So stehen Sportaktivitäten und Spiele genauso auf dem Programm wie Ausflüge und Wandern. Besondere Highlights waren in den letzten Jahren Besuche im Wildpark Feldkirch, bei der Feuerwehr in Gisingen oder eine Schatzsuche in Brand. Bei dem bunten Programm ist für jedes Kind und jede Wetterlage garantiert etwas dabei.