Fenster zuverlässig sichern

Der kleine Ben steht am Fenster und schaut neugierig in die Welt hinein.

Eine zuverlässige Möglichkeit sind Fenstersperren. Sie verhindern nicht nur, dass Fenster weiter als zehn Zentimeter geöffnet werden können, sondern auch das Schließen. Das schützt den Nachwuchs vor eingeklemmten Fingerchen. Am besten sind Sperren, die bereits im Fenstergriff integriert und mit einem Schlüssel zu öffnen sind. Aber auch der nachträgliche Einbau von Kindersicherungen ist kein Problem.

Wichtig: Fenstersicherungen sollten grundsätzlich verschraubt und am oberen Ende der Fenster, also außerhalb der Reichweite von Kindern, montiert werden. Als weitere Schutzmaßnahme sollten leicht bewegbare Gegenstände wie Tische oder Sessel aus dem Fensterbereich oder von Balkonen verbannt werden. Bei Geländern darauf achten, dass die Stäbe nicht quer sondern senkrecht angeordnet sind. So können die Sprösslinge nicht daran hochklettern. Anderenfalls empfiehlt es sich, die Geländer auf der Innenseite mit Planen oder Platten zu verkleiden.