Felsenau lädt zum „Vollmondschwimmen“

Der Panoramablick, wenn der Vollmond die Bergspitzen erleuchtet, ist ein ganz besonderes Erlebnis beim Vollmondschwimmen im ältesten Schwimmbad des Landes. - © Helmut Köck

Feldkirch. (koe) Das Schwimmbad Felsenau ist mit 114 Jahren das älteste Bad in ganz Vorarlberg. Und es pflegt eine ganz besondere Tradition – das Vollmond-Schwimmen. Schwimmbegeisterte können zum ersten Mal in dieser Badesaison am Freitag, 09. Juni 2017 ab 20 Uhr bis 24 Uhr ihre Rundem drehen.