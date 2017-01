Feller nach erstem Zagreb-Durchgang voran – Hirscher Vierter

Der zweite Durchgang im Liveticker!

Hirscher hat damit im Finale nicht nur Chancen auf seinen 100. Podestplatz im Weltcup, sondern könnte auch zum vierten Mal in Folge in Zagreb zu gewinnen. An einem Ort ist eine derartige Serie im Herren-Slalom noch niemandem gelungen.

Feller ist bisher noch nie auf dem Weltcup-Podest gestanden. Im ersten Saisonslalom in Levi war er Fünfter. Für eine noch größere Überraschung sorgte der US-Amerikaner Mark Engel, der mit Startnummer 45 noch auf den dritten Zwischenrang fuhr (+0,28 Sek.).

Der zweifache Saisonsieger Henrik Kristoffersen lauert mit 41 Hundertstelsekunden Rückstand knapp hinter Hirscher. Mit Michael Matt (+0,67 Sek.) und Marco Schwarz (+0,68) liegen zwei weitere Österreicher in Schlagdistanz.

(APA)