Der Niederösterreicher setzte ein Ausrufezeichen - © APA

Der Niederösterreicher Felix Auböck hat am Donnerstag (Ortszeit) in Atlanta bei einem Event der “Pro Swim Series” neuen österreichischen Langbahn-Rekord über 800 m Kraul fixiert. In 7:55,86 Minuten verbesserte er bei seinem Finalsieg nicht nur die mehr als acht Jahre alte, von Florian Janistyn gehaltene OSV-Bestmarke um 11/100, sondern setzte sich auch auf Rang zehn der aktuellen Weltrangliste.