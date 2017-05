Felipe unterstützt Lunacek in Sachen Flüchtlings-Balkanroute

Felipe teilt die Meinung Lunaceks - © APA (Archiv)

Ingrid Felipe, Landeshauptmann-Stellvertreterin in Tirol und designierte Bundessprecherin der Grünen, unterstützt Ulrike Lunacek in deren Kritik an der federführend von Österreich betriebenen Schließung der Flüchtlingsroute über den Balkan. Lunacek habe die Art und Weise der Schließung kritisiert, so Felipe am Dienstag im “Ö1-Mittagsjournal”, “diese Ansicht teile ich”.