Feldkirchs Stadtmusiker starteten in das neue Jahr

Feldkirch. (etu) Klangvoll ins neue Jahr starten und das, obwohl die Musikanten der Stadtmusik Feldkirch ihre Instrumente an diesem Abend zu Hause ließen: Obmann Johannes Ebli begrüßte am Samstagabend zahlreiche Gäste beim 18. Neujahrsempfang der Stadtmusik im Hotel Montfort in Feldkirch. Unter den Gästen reihten sich Landtagspräsident Harald Sonderegger, Bundesrat Edgar Mayer, Bürgermeister Wilfried Berchtold, Vizebürgermeisterin Barbara Schöbi-Fink, die Stadträte Ingrid Scharf, Marlene Thalhammer, Rainer Keckeis und Gutram Rederer sowie Dompfarrer Rudi Bischof, Kaplan Fabian Jochum und Ortsvorsteher Dieter Preschle. Auch Hausherr Dieter Oberhöller mit Gattin Sabine, Walfried Handle (Uhrenmacher) sowie Markus Nagele (Rösslepark), Schattenburg-Hausherr Armin Gmeiner und Reingard Blum folgten der Einladung.

Mit den Worten: „Der heutige Neujahrsempfang soll ein öffentliches Zeichen unserer Dankbarkeit und Wertschätzung Ihnen gegenüber sein“, eröffnete Ebli nun das dritte Mal den Neujahrsauftakt als Obmann. Das Jahr eines Stadtmusikanten bestehe aus fast 100 Einsätzen. „Das bedeutet, dass er nahezu jeden dritten Tag im Dienste der Musik unterwegs ist“, führte Obmann Johannes Ebli weiter aus. Anschließend sprach Festredner, Autor und Betriebswirt Wolfgang Frick zum Thema: „Wo die Musik spielt oder warum Kunden kaufen.“