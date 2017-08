Feldkirchs Handballer wollen Cupsieg

Nach einer schweißtreibenden Vorbereitung, einem Trainingslager und mehreren Testspielen wird es nun ernst für die Feldkircher Herrenmannschaft. Mit Lustenau steht ein starker Gegner gegenüber, der sich mit Julius Böhler (HC Hard), Luca Ponticelli (HC Hard) und Mike Steurer (HC Bodensee) verstärkt hat. Nachdem die Mannschaft von Trainer Walter Hämmerle den Aufstieg in die Landesliga knapp verpasst hat, gilt die HCL-Mannschaft als großer Favorit für die kommende Saison in der Bezirksliga. Besonders auf den ehemaligen Feldkircher Roland Vogel und den wurfstarken Claudio Lamprecht muss die Feldkircher Hintermannschaft Acht geben.

Gespannt dürfen die Feldkicher Fans auch auf die Neuzugänge im BW-Dress sein. Neben Franck Scolari (Tor), Jan Edthofer (Aufbau) und Lars Springhetti (Aufbau) sind auch einige neue Spieler aus der Jugend zur Mannschaft gestoßen.

Spielbeginn ist am Freitag um 18:00 Uhr in der Mittelschule Lauterach (Montfortplatz 16, Lauterach).

Im zweiten Halbfinale am Freitag steht sich der HC Bodensee und HC Hohenems gegenüber. Die beiden Sieger aus dem Halbfinale stehen sich dann am Samstag um 17:15 Uhr im Finale in der Sporthalle am See gegenüber.

Der Sieger des Cups qualifiziert sich automatisch für den ÖHB-Cup.

Kapitän Balogh & Co. würden sich auf die Unterstützung der Blau-Weiß-Fans freuen!