Feldkirchs Handballer spenden 2100 Euro

Ende Dezember wurde im Rahmen Damen-Handball-Derbys in einer ausverkauften Reichenfeldhalle die Benefiz-Scheckübergabe des traditionellen 2 to 4 benefiz handball events durchgeführt. Es war der ideale Zeitpunkt vor 700 Zusehern, die dem Spitzenspiel in Österreichs höchster Handball-Damen-Liga beiwohnten!Mit dem Benefiz-Scheck möchten sich der HC Sparkasse BW Feldkirch wie jedes Jahr auch jenen Menschen besinnen, denen es im Leben nicht so gut geht und dafür die Unterstützung in Form einer Spende sehr gut benötigen können. Mit dem heurigen Betrag von € 2.100,– unterstützt der Handballclub das Schulheim Mäder sowie den gemeinnützigen Verein “Ma hilft”. In den vergangenen Jahren konnte der Verein bereits über € 44.000 spenden und seiner sozialen Verantwortung vorbildlich nachkommen! Die Handballer danken dabei allen Teilnehmern des 2 to 4 benefiz handball events, den Sponsoren und Besuchern, die dazu beigetragen haben, diesen Betrag zu generieren.

Weitere Infos unter www.handball-feldkirch.at!