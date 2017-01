Feldkirchs Handballer haben eine offene Rechnung

Die Damen – Mannschaft muss gegen Union St. Pölten ran. Seipelt & Co haben gegen die Niederösterreicherinnen noch eine Rechnung offen, denn im ÖHB-Cup verlor man mit drei Toren auswärts. Vor heimischem Publikum möchte man endlich wieder einen Sieg feiern, denn der Letzte liegt bereits 2 Monate zurück. Bis auf Julia Czismadia und Elisabeth Schneider kann Trainer Andriy Kuzo auf alle Spielerinnen zurückgreifen.

Zum ersten Spiel der Herren 1 im neuen Jahr gastiert die SG Kuchen-Gingen in der Reichenfeldhalle.

An das Hinrundenspiel im September können sich die Montfortstädter noch gut erinnern, damals musste man Auswärts bei der SG nach einer katastrophalen Abwehrarbeit und vielen technischen Fehlern eine 40:33 Niederlage hinnehmen.

Die Gäste vom Trainergespann Geiger/Frey stehen zurzeit auf dem 10. Tabellenplatz. Die Montfortstädter verbrachten die Weihnachtstage auf Tabellenplatz 7. Zwischen den beiden Teams liegen jedoch nur 3 Punkte unterschied.

BW-Trainer Attila Czétényi muss auf Spielmacher Florian Hintringer (Beruflich verhindert) und Julian Krasznei (verletzt) verzichten. Ansonsten sind alle Mann an Bord.

Natürlich dürfen auch unsere Jugendmannschaften auf’s Parkett.

11:25 Uhr: mJD – HSG FN Fischbach 2

12:45 Uhr: wJD2 – TV Isny

14:10 Uhr: wJC – TSG Ailingen

16:00 Uhr: wU18 – Union St. Pölten

Kommt vorbei und unterstützt alle Mannschaften beim ersten Handballwochenende im Jahr 2017.