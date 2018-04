Feldkirchs Handballdamen wollen zuhause punkten

Am kommenden Samstag ist es wieder so weit, die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch empfangen um 18 Uhr den direkten Tabellennachbarn MGA Fivers.

Beim letzten Spiel in Stockerau konnte man wieder seine Stärken beweisen, agierte gut in der Abwehr und im Angriff war eine deutliche Verbesserung zu sehen. Trotzdem musste man sich einer besseren Mannschaft einfach geschlagen geben

Dieses Wochenende soll es aber anders kommen. Mit dem Sieg in eigener Halle möchten Seipelt und Co wieder an die Tabellenspitze anschließen.