Feldkirchs Handballdamen hoffen auf Abschlusssieg

Am 06.05.2017 ist es leider wieder soweit, die Saison der WHA neigt sich dem Ende und die Damen 1 bestreiten das letzte Heimspiel. Dabei gastiert der momentan 5. Platzierte aus Stockerau in der Reichenfeldhalle.

Beim “überraschenden” Auswärtssieg in Wr. Neustadt und dem darauf folgenden schweren Heimspiel gegen MGA konnten Schneider & Co endlich wieder beweisen, was in Ihnen steckt. An diese Leistung will man natürlich jetzt wieder anknüpfen.

3 Spiele stehen noch auf dem Programm, Ziel ganz klar 6 Punkte!!

Die ersten Punkte wollen die Feldkircherinnen vor heimischen Publikum gegen Stockerau holen, dabei kann auch Trainer Andriy Kuzo, bis auf die verletzte Julia Czismadia, auf den ganzen Kader zurückgreifen. Nichts sollte einem Sieg indem fall im Weg stehen. Unterstützt die Mannschaft bei ihrem Vorhaben.

Spielbeginn 19:00 Uhr!!!

Vor dem Spiel müssen die Montfortstädterinnen jedoch von 2 Spielerinnen Abschied nehmen.

Katharina Pratzner verlässt nach 14 Jahren Handball in Feldkirch den Verein und wechselt zum Schweizer Verein Goldach-Rohrschach”

Auch Julia Csizmadia wird dem Team nächste Saison nicht mehr zur Verfügung stehen, denn auch sie wechselt zum Schweizer Verein Goldach-Rohrschach.

Beide Spielerinnen werden vor Anpfiff von der Mannschaft und dem Verein verabschiedet