Feldkirchs Handballdamen haben das Siegen verlernt

HC BW Feldkirchs Handballdamen kassierten die fünfte Niederlage in Folge.

Bei den Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch scheint der Wurm drin zu sein. Am Samstag musste man sich den MGA Fivers knapp mit 18:20 geschlagen geben. Von Beginn an zeigten Lunardon und Co. Zähne. Man merkte der Mannschaft an, dass sie unbedingt gewinnen wollte. Die Abwehr war aggressiv und konnte über das ganze Spiel stabil gehalten werden. Probleme hatten die Feldkircherinnen im Angriff, denn der Ball konnte einfach nicht im Tor untergebracht werden. So stand es zur Halbzeit 6:9.In der zweiten Halbzeit zeigte sich das gleiche Bild und die Gastgeberinnen lagen teilweise mit 5 Toren zurück. Die Aufholjagd kam in der Endphase zu spät und somit verlor man erneut knapp und unnötig mit 18:20. Die Montfortstädterinnen stehen somit immernoch auf Tabellenplatz 4, verlieren aber nicht den Anschluss an die Podestplätze.