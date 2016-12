Feldkircher Powerplay war vom Feinsten

Die Heimmannschaft legte von Beginn an mit beherztem Offensivhockey los und erspielte sich gleich recht gute Chancen. Die gut postierte Defensive der Gäste verhinderte aber zunächst Schlimmeres. In der fünften Spielminute machte die VEU dann im Powerplay durch Draschkowitz das 1:0. Die Möglichkeiten diese Führung auszubauen waren durchaus da, wurden aber nicht genutzt. Die Gäste fanden auch immer besser ins Spiel und waren vor allem im Powerplay brandgefährlich. Als sich die Montfortstädter wohl schon in der Kabine wähnten schlugen dann die Wildgänse eiskalt zu. Sie nutzten eine Unachtsamkeit zum Ausgleich.

Im zweiten Spielabschnitt, der etwas ausgeglichener verlief konnten die Feldkircher in doppelter Überzahl wieder in Führung gehen. Daniel Fekete erzielte auf Zuspiel von Steve Birnstill das zweite VEU Tor. Mit diesem knappen Vorsprung wurden dann die Seiten zum zweiten Mal gewechselt.

Der Schlussabschnitt war kaum zwei Minuten alt als die Mannschaft von Michael Lampert durch einen erfolgreich abgeschlossenen Konter die Führung ausbauen konnte. Dustin Parks verwertete einen Pass von Patrick Maier zum 3:1. In der 53 Spielminute war es dann Patrick Maier selbst der mit dem 4:1 den Sieg für seine Mannschaft fixierte. Der Treffer fiel in Überzahl.

Für die Feldkircher ein wichtiger Sieg im Kampf um den direkten Play Off Einzug. Die letzte Aufgabe im Kalenderjahr 2016 wird um nichts leichter. Es wartet die bislang als einzige Mannschaft schon fix für das Play Off qualifizierte Mannschaft, der überlegene Tabellenführer aus Ritten.

FBI VEU Feldkirch – HC Neumarkt Riwega 4:1

Feldkirch, Vorarlberghalle, 1742 Zuschauer

Torfolge: 1:0 Draschkowitz (5 PP1), 1:1 Sullmann (20) , 2:1 Fekete (27 PP2), 3:1 Parks (42), 4:1 Maier (53