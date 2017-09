Feldkirch: Streit in Bar eskalierte

Im Laufe der Auseinandersetzung flog ein Cocktailglas. - © Pexels

Bereits in der Nacht zum 3. September kam es in einer Bar in Feldkirch zu einer Auseinandersetzung zweier Männer, bei der einer der Kontrahenten verletzt wurde. Wegen widersprüchlicher Aussagen sucht die Polizei weitere zeugen.