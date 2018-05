Feldkirch: Mann (81) rollt mit Pkw in Hauswand

Ein 81-Jähriger wollte am Mittwoch gegen 14.20 Uhr sein Auto hinter inem Wohnhaus in Feldkirch-Tosters abstellen, als er an einm Abhang aus ungeklärter Urasache die Kontrolle verlor.

Der 81-jährige Mann verlor beim Versuch, sein Auto hinter einem Wohnhaus abzustelle, auf einer leicht abschüssigen Wiese die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei lenkte er den Pkw durch ein hölzernes Gartenhäuschen und gleich danach über eine steil abfallende Böschung. Die Fahrt endete an der Hausfassade eines Nachbarhauses.

Erheblicher Schaden Weder der Fahrer noch andere Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Das Gartenhäuschen und die Hauswand wurden stark beschädigt, am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Das Auto konnte durch den Abschleppdienst mit Hilfe der Feuerwehr Tosters aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden. Die Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften auf zwei Fahrzeugen, der Samariterbund mit drei Personen, die Stadtpolizei und die Polizeiinspektion mit jeweils zwei BeamtInnen vor Ort.