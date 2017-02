Feldkirch: Größter Faschingsumzug in Vorarlberg

Am Sonntag heißt es ab 10.30 Uhr feiern in der Narrenmeile der Neustadt. Die Narrenmeile ist vor und nach dem Umzug Treffpunkt für Mitwirkende und Besucher. Drinks und Snacks an den Ständen, Guggamusik bis zum Umzug und DJ-Sound zur großen Faschingsparty beim Umzugsausklang erwarten die Besucher.

Ab 13.30 Uhr starten die Spältabürger zum größten Faschingsumzug Vorarlbergs. Rund 20.000 Besucher können sich an den knapp 100 Laufgruppen, Hästrägern, Festwagen, Guggamusiken, Schalmeien und Garden erfreuen. Die teilnehmenden Gruppen aus Vorarlberg, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland bieten ein buntes Potpourri an Mäschgerle, Musik und alemannischer Faschingstradition. Die Umzugsroute: Vorstadt – Mühletorplatz – Johannitergasse – Marktgasse – Kreuzgasse – Herrengasse – Domplatz. Am Domplatz endet der Faschingsumzug und die Narrenmeile beginnt.