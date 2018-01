Feldkirch erstmals Grand Depart der 70. Österreich-Radrundfahrt

Im Zuge einer Pressekonferenz im Feldkircher Montforthaus wurden erste Pläne für die 70. Jubiläums- Österreich Radrundfahrt präsentiert. Die Montfortstadt ist am 7. Juli 2018 erstmals Standort des größten nationalen Radsportevents. Feldkirchs Stadtoberhaupt Wilfried Berchtold erwartet mehr als 30.000 Zuschauer Anfang Juli beim zweitägigen Stelldichein der internationalen Radsportszene.

„Es soll eine Symbiose aus Sport und Kultur werden. Für Feldkirch ein einmaliges Großereignis. Der Start der Ö-Tour soll aber im sportlichen Mittelpunkt stehen. Wir sind seitens der Stadt überzeugt alle dies großen Herausforderungen meistern zu können. Es wird eine Geburtstagsparty für die Menschen in Feldkirch und für das ganze Land mit dem Dreiländereck“, so Feldkirch Bürgermeister Wilfried Berchtold.

Am 7. Juli, 11 Uhr, erfolgt vor dem Feldkircher Montforthaus der Startschuss der 70. Jubiläums Österreich-Radrundfahrt. Vier bis fünf Mal wird es zum Auftakt der Ö-Tour eine Zieldurchfahrt geben und auch das Ziel ist das Montforthaus in Feldkirch. „Es wird keine Flachetappe werden, sechs bis sieben Spitzenfahrer vom Team Vorarlberg können gewinnen, aber die Konkurrenz wird riesengroß sein“, so Vorarlberg Team Manager Tom Kofler.

Der Start zur zweiten Etappe 24 Stunden später am gleichen Ort in der Innenstadt Feldkirchs. Der Tourtross wird über den Arlberg Richtung Tirol fahren und auf dem WM-Kurs in Innsbruck dann höchstwahrscheinlich enden. Das Budget der Ö-Tour beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro. Vorarlberg war in der bisherigen Geschichte der Österreich Rundfahrt 14 Mal Start- oder Zielort.